Japão vence Paraguai na Copa Kirin A seleção do Japão venceu a do Paraguai por 2 a 0, neste domingo, pela Copa Kirin, um torneio triangular que conta também com a presença da Iugoslávia. Os dois gols, aos 16 minutos do primeiro tempo e aos cinco do segundo, foram marcados pelo atacante Yanagisawa. Ambos com passe de Shinji Ono, o melhor em campo. O artilheiro Yanagisawa não jogou, por causa de uma contusão sofrida na Copa das Confederações, na qual o Japão chegou à final e perdeu para a França. Os japoneses dominaram a partida, mas o goleiro Chilavert evitou que o placar fosse maior. Os paraguaios terminaram com um jogador a menos, por causa da expulsão de Quintana a seis minutos do fim da partida. O triangular começou na quinta-feira com o Paraguai vencendo a Iugoslávia por 2 a 0. Termina na quarta, com Japão x Iugoslávia. A competição faz parte da preparação japonesa para Copa do Mundo do ano que vem, já que não disputa eliminatórias por ser país sede, junto com a Coréia. O time vem mostrando evolução há alguns anos e recentemente derrotou o Brasil na Copa das Confederações.