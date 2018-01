Japão volta a atrair craques A imigração de jogadores brasileiros para o Japão voltou a crescer depois de pelo menos quatro anos de estagnação. Não é uma corrida ao ouro como aconteceu em meados da década de 1990. Nem se trata de jogadores de alto nível ? os craques continuam desfrutando do futebol europeu. Os que partiram para o Oriente, entre dezembro de 2002 e agora em janeiro, foram em busca de salários em dia e dinheiro na mão sem a interferência dos clubes do Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde