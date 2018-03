Japoneses já falam na saída de Zico A rotina de Zico como treinador da seleção do Japão não é das mais serenas. Embora o time esteja na briga por vaga para a Copa de 2006, há quem aposte em sua demissão. O motivo principal, para eventual troca de comando, seria o futebol inconstante do time. A ameaça de dispensa é tema recorrente na imprensa local. O jornal Sports Nippon, em sua edição desta terça-feira, voltou a abordá-lo. "É possível que Zico seja dispensado", escreveu o diário, especializado em esportes. A permanência está vinculada ao desempenho do time nos próximos compromissos das Eliminatórias para o Mundial da Alemanha e também na Copa da Ásia, entre julho e agosto. A seleção japonesa deixou má impressão nas vitórias por 2 a 1 sobre Cingapura e por 1 a 0 diante de Omã, adversários sem nenhuma expressão na região. O time volta a jogar em 9 de junho, contra a Índia. No bloco das especulações, fala-se que Ivica Osim, ex-treinador da Iugoslávia, é o favorito para substituir Zico.