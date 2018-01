Jardel adota nacionalidade portuguesa O atacante brasileiro Jardel, do Sporting, já é cidadão português, informou nesta quarta-feira, uma fonte da Secretaria de Estado do Ministério de Interior. Segundo a fonte, o secretário de Estado, Nuno Magalhães, já assinou todos os documentos do processo, que permitem a Jardel converter-se em jogador comunitário. O processo já foi remetido ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para ser publicado no Diário da República, o que oficializa a adoção da cidadania portuguesa por parte de Jardel, o maior artilheiro europeu da última temporada. Outro brasileiro que já iniciou o processo para adotar a nacionalidade portuguesa é o meio-campo do Porto, Anderson Luis de Souza ?Deco", que já anunciou sua vontade de fazer parte da seleção portuguesa. Segundo a fonte da Secretaria de Estado, o processo de Deco ainda não chegou nessa dependência do Ministério de Interior.