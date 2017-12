Jardel assina com Sporting de Lisboa O atacante Jardel finalmente arrumou um clube para jogar. Nesta terça-feira, ele assinou contrato por quatro anos com o Sporting de Lisboa. Será sua segunda experiência no futebol português. Na primeira, o brasileiro jogou quatro anos pelo Porto. O valor da negociação não foi revelado. Antes de acertar com o Sporting, Jardel esteve perto de deixar o Galatasaray para assinar com o Porto e depois com o Olympique de Marselha. A Juventus de Turim também esteve interessada em contratá-lo.