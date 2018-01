Jardel confirma volta ao Sporting O atacante Jardel colocou neste sábado fim à polêmica sobre a sua permanência no Sporting e confirmou o seu retorno à equipe, após conturbada negociação com o clube. O jogador - que pediu licença médica para se recuperar da depressão provocada pelo divórcio com a ex-mulher - chegou a ter o seu contrato rescindido, mas os dirigentes se mostraram dispostos a ajudarem em sua recuperação. ?Fui autorizado pelos médicos a retomar minha vida desportiva com o Sporting?, disse o jogador brasileiro, em entrevista publicada no site da equipe, na internet. Maior artilheiro de todos os torneios europeus na última temporada, com 42 gols marcados, Jardel fez uma ?mea culpa? aos torcedores do Sporting e justificou a sua ausência durante esse intervalo de tempo. ?Se durante esse tempo todo eu causei problemas à torcida do Sporting, eu gostaria de lamentar porque não fiz isso voluntariamente?. Jardel ainda não jogou nesta temporada européia. Assim que voltou das férias, conseguiu a licença médica no dia 26 de julho, alegando depressão, e ficou mais de um mês em Fortaleza. No dia 12 de setembro, o Sporting anunciou que o contrato do jogador estava suspenso.