Jardel deixa hospital em Fortaleza O atacante cearense Jardel, de 29 anos, ex-Seleção Brasileira e que joga no Sporting Lisboa, de Portugal recebeu alta médica esta manhã do hospital Monte Klininkun. Ele estava internado desde a madrugada de ontem após sofrer um acidente à beira da piscina de sua casa, em Fortaleza. De acordo com o diretor do hospital, o médico Hipólito Monte, o jogador precisou ficar durante 24 horas em observação médica numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) porque, além de um ferimento no joelho direito e alguns arranhões, ele também havia batido com a cabeça no chão. Nas tomografias feitas no hospital, não foi constatada nenhuma lesão séria. Ainda de acordo com o médico, Jardel saiu andando e dizendo que faria muitos gols pelo Sporting. Monte, no entanto, informou que, devido ao ferimento no joelho onde recebeu três pontos, os treinos deverão ficar suspensos por uns dez dias. O assessor do jogador, Nelson Fernandes, informou que hoje à tarde ou, no mais tardar, amanhã de manhã o atacante embarcará para Portugal, onde deveria ter se apresentado ontem.