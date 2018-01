Jardel desiste de jogar na França O atacante da seleção brasileira Jardel tem seu futuro indefinido. Ele estava quase acertado com o Olympique de Marselha, mas o negócio acabou regredindo. Irritado por não poder jogar mais no futebol francês, como havia planejado, o jogador disse que logo terá sua situação resolvida. "Vários clubes estão interessados em mim, como o Porto, o Benfica, o Sporting, o Bayer Leverkusen, o Valencia, por isso estou tranqüilo; mas meu pensamento agora é na seleção brasileira", afirmou. "Hoje tenho um nome na Europa, sou ídolo no Porto e no Galatasaray." Dois representantes do clube francês estiveram em Cali para ratificar a proposta salarial, porém Jardel não aceitou. O problema maior, no entanto, não foi financeiro. O atacante ficou irritado com declarações de dirigentes do Olympique, que insinuaram que ele não deveria disputar a Copa América para começar a treinar com o time, em Marselha.