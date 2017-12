Jardel deve jogar no futebol francês O atacante Jardel, do Galatasaray e da seleção brasileira, deve se transferir para o futebol francês na próxima temporada. O jogador pode defender o Olympique de Marselha, indicou nesta quarta-feira o vice-presidente do clube turco, Ali Durust. ?Fizemos alguns contatos e o acordo deve ser fechado?, disse.