Jardel deve se naturalizar português O atacante brasileiro Jardel, que atua pelo Sporting, vai obter nesta segunda-feira nacionalidade portuguesa, informou neste sábado a imprensa local. Após enfrentar um problema de relacionamento com sua mulher Karen, Jardel retornou à equipe no fim de semana passada, ao marcar três gols na vitória, por 4 a 0, sobre o Paços de Ferreira, em partida da 20ª rodada do Campeonato Português. Na temporada de 2001/2002, Jardel foi o artilheiro, com 42 gols. Neste campeonato marcou seis vezes.