Jardel é destaque na Copa da Uefa O atacante Jardel foi o destaque brasileiro da rodada da Copa da Uefa que definiu os 24 classificados para a próxima fase da competição. O jogador marcou dois gols na vitória do Sporting, de Portugal, sobre o Midjylland, da Dinamarca, por 3 a 2. Na partida de ida, a equipe de Jardel venceu por 3 a 0. Com um gol do brasileiro Jamelli no último minuto do tempo regulamentar, o Real Zaragoza, da Espanha, conseguiu a classificação para a próxima fase. A equipe espanhola jogou fora de casa e derrotou o Silkemborg, da Dinamarca, por 2 a 1. No jogo de ida, o time havia ganho por 3 a 0. A maior goleada da rodada, de 42 jogos, foi do Bruges, da Bélgica, sobre o Olympiakos, de Chipre: 7 a 1. O Milan, da Itália, também goleou, 4 a 0 sobre o Bate Borisov, da Bielo-Rússia. Jogando na República Checa, sem poder contar com o brasileiro Catanha, o Celta, da Espanha, fez um dos jogos mais disputados e perdeu por 4 a 3 para o Sigma Omoluc. A equipe espanhola, que teve Vágner, Doriva e Edu em campo, terminou o primeiro tempo com vantagem por 2 a 0 no placar. Na etapa seguinte, no entanto, foi surpreendida. Aos 11 minutos, a equipe já havia tomado três gols e perdia por 3 a 2, sofrendo um quarto gol sete minutos depois . O Celta só completou o placar no minuto final do tempo regulamentar. A equipe espanhola obteve a classificação porque na primeira partida goleou por 4 a 0.