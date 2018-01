Jardel e Paulo Sérgio são destaques Gols de brasileiros foram decisivos para os dois primeiros jogos das quartas-de-final da Copa dos Campeões. Jardel consolidou a reação do Galatasaray sobre o Real Madrid, nos 3 a 2 desta terça-feira em Istambul. E Paulo Sérgio deixou o Bayern de Munique em vantagem, no duelo com o Manchester United, ao marcar o gol da vitória por 1 a 0, na |nglaterra. As partidas de volta estão previstas para o dia 18. O principal torneio de clubes da Europa prossegue nesta quarta-feira com Leeds x Deportivo La Coruña e Arsenal x Valencia. O Real Madrid poderia ter voltado da Turquia em situação bem confortável. O time espanhol vencia por 2 a 0 no primeiro tempo, por conta dos gols de Ivan Helguera aos 32 minutos e Makelele aos 43. O Galatasaray reagiu na fase final, com Umit Davala, em cobrança de pênalti, aos 2 minutos, Hasan Ras aos 20, e Jardel aos 30. O Real passa para as semifinais, se vencer por 1 a 0, no confronto marcado para o Estádio Santiago Bernabeu. O Bayern foi à Inglaterra jogar com o Manchester a primeira parte da revanche da final européia de 99. A equipe alemã por enquanto não tem do que se queixar. Com esquema fechado e de forte marcação, suportou a pressão no primeiro tempo e a quatro minutos do encerramento do jogo venceu, com gol de Paulo Sérgio. Na partida de volta, basta-lhe o empate para seguir adiante na competição e eliminar os britânicos, para os quais perdeu o título, dois anos atrás, em Barcelona, após derrota por 2 a 1 de virada.