Jardel é punido por publicidade na camisa A Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu nesta segunda-feira o atacante Jardel, do Sporting, por ter feito publicidade irregular na comemoração de gol. A indisciplina ocorreu há quase três meses ? no jogo com o Paços Ferreira, em 2 de fevereiro ?, mas só agora foi a julgamengo. O jogador brasileiro levantou a camisa, ao festejar o gol, e deixou ver uma frase inscrita em sua camiseta. Por isso, não poderá atuar no clássico de sábado contra o Benfica, pelo torneio nacional.