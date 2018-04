Jardel é titular no Newcastle pelo Campeonato Australiano

O atacante brasileiro Jardel foi titular do Newcastle Jets na partida deste fim de semana contra o líder do torneio, Central Coast Mariners, da 14.ª rodada da Primeira Divisão do Campeonato Australiano. O brasileiro, cujo contrato estava em risco, jogou 57 minutos no empate em 0 a 0, e sua atuação agradou o presidente do clube, Con Constantine, e o técnico, Gary Van Egmond. Na semana passada, Constantine informou à imprensa que Jardel teria uma última oportunidade no jogo contra o Mariners para justificar sua contratação. Mas, depois da partida, o presidente da equipe disse que Jardel merecia outra oportunidade antes que fosse tomada qualquer decisão sobre o seu contrato. Van Egmond afirmou que o brasileiro controlou bem a bola e mostrou garra enquanto esteve em campo, apesar de não ter marcado nenhum gol. Segundo Jardel, ser escalado como titular foi uma demonstração de confiança do presidente e do técnico do Newcastle Jets. "Foi algo positivo para mim [ser titular] e me sinto feliz pela forma como joguei, mas gostaria de ter vencido a partida e marcado algum gol, porque esse é meu trabalho", disse Jardel, que, segundo a imprensa, ganha 10 mil dólares australianos por semana.