Jardel enfrenta ex-clube no sábado O atacante Jardel entrará em campo neste sábado para enfrentar o seu ex-time, o Porto. O clássico entre Porto e Sporting será o grande destaque da rodada do futebol português. O time de Jardel lidera a competição, com 36 pontos. O Porto tem 32, e precisa da vitória para ficar próximo do líder. Jardel, que em Portugal é chamado de ?Super Mário?, já marcou 19 gols em 14 jogos, e é peça fundamental do ataque do Sporting. Por isso, o Porto aposta nos meias Jorge Andrade e Ricardo Carvalho para marcar o jogador brasileiro.