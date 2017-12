Jardel está de volta ao Porto A equipe turca do Galatasaray anunciou hoje a venda do passe do atacante brasileiro Jardel para o Porto, de Portugal. ?Vendemos o Jardel por US$ 8 milhões, mais três jogadores?, disse hoje, o porta-voz do Galatasaray, Aziz Ustel. Segundo Ustel, os três jogadores são Ricardo Costa, Dimitri Alenitchev e Bino. Todos eles assinarão contratos de três anos de duração. Jardel chegou ao Galatasaray no ano passado por US$ 25 milhões, transferido exatamente do Porto e teve um bom desempenho. Na equipe de Istambul marcou 34 gols e ganhou a última Copa da UEFA. Mas o brasileiro é idolatrado no Porto, onde, por três temporadas - 97 a 2000 - foi o principal goleador do Campeonato Português.