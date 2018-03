Jardel está perto do Corinthians Para alívio de Oswaldo de Oliveira, o Corinthians está perto de anunciar a primeira contratação importante. E bem antes de maio como imaginava, pessimista, o treinador. O atacante Jardel abandonou ontem o Ancona - lanterna do Campeonato Italiano e único time que não vencer na competição - e viajou em seguida para o Brasil. O jogador de 30 anos é prioridade na lista de reforços passada por Oswaldo aos dirigentes. A fase de Jardel é péssima. Depois de um tumultuado processo de divórcio em 2002, o jogador nunca mais foi o mesmo. Abandonou o Porto e foi atuar no Bolton da Inglaterra. Não se adaptou e foi repassado para o Ancona em janeiro. Não conseguiu entrar em forma nem mostrar motivação. Jogou apenas 36 minutos e foi encostado, frustrando uma torcida que o havia recebido como o "salvador da pátria". O interesse do Corinthians por Jardel cresceu depois que empresários disseram ao vice-presidente Antônio Roque Citadini que a diretoria do Paris Saint-Germain não está disposta a liberar Reinaldo, ex-São Paulo, outro pretendido. As conversas sobre Jardel se tornaram intensas há um mês, tanto que os próprios jogadores do elenco já admitem que o time se ressente de um atleta com as suas características. "Tipo de atacante que nós precisamos? Acho que o Jardel se daria bem aqui. Não temos um jogador que seja especialista em cabecear", opinou Gil. O interessante é que ele tocou no nome de Jardel espontaneamente. Oswaldo de Oliveira declarou pretender trabalhar com atletas vividos. Esperto, não caiu no erro primário de Juninho Fonseca de aceitar jovens jogadores baratos que não conseguiram se firmar em seus clubes, como Adrianinho, Samir e Régis Pitbull. "Quero jogador que esteja pronto para chegar e assumir o seu lugar no time. Pelo mercado, não tinha outra saída a não ser repatriar atletas", deixa escapar o treinador.