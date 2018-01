Jardel faz 2 na vitória do Sporting Sporting e Benfica se aproximaram do líder Porto, neste domingo, após a disputa da 22ª rodada do Campeonato Português. Com dois gols de Jardel, o Sporting derrotou o Braga, mesmo resultado que o Benfica obteve diante do Nacional, com dois gols de Zahovic. O Benfica soma 47 pontos, dez a menos que o Porto, que foi derrotado no sábado, por 2 a 1, pelo Marítimo. O Sporting acumula 44 pontos. Outros resultados deste domingo: Belenenses 4 x 1 Varzim, Beira Mar 5 x 3 Vitoria de Setubal, Gil Vicente 1 x 2 Santa Clara e União Leiria 2 x 2 Moreirense.