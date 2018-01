Jardel faz 3 na vitória do Sporting O atacante brasileiro Jardel marcou três gols na vitória do Sporting Lisboa sobre o União Leiria, por 4 a 1, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Português. Ricardo Quaresma marcou o outro gol do time do brasileiro, enquanto Silas descontou para o adversário. Com a goleada, a equipe de Jardel assumiu a liderança da competição, com 46 pontos, um a mais do que o Boavista, que ganhou do Alverca por 2 a 0 na sexta-feira.