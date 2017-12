Jardel fecha com Palmeiras e vê clássico O técnico Jair Picerni ganhou uma ótima notícia antes do clássico deste domingo diante do Corinthians. Neste sábado, o atacante Jardel desembarcou em São Paulo vindo da Inglaterra e já assinou contrato com o Palmeiras. Inicialmente, por três meses de experiência, mas com grandes possibilidades de permanecer até o fim do ano. Jardel, de 30 anos, chegou pela manhã, acompanhado de seu empresário, Luiz Augusto, dirigiu-se até o clube, onde firmou o acordo e depois hospedou-se no flat Parthenon Manhattan, em frente ao Palestra Itália. Após o almoço, dirigiu-se ao Hospital Santa Catarina, para realizar os exames radiológicos e clínicos, acompanhado pelo médico Fúlvio Tadeu Rossetti, do Palmeiras. Na segunda-feira pela manhã, Jardel fará exames de sangue e, à tarde, deve ser apresentado oficialmente. A bateria de exames, contudo, só se encerrará na quinta-feira, quando realizará testes cardíacos. "Jardel já vinha jogando, não devemos ter problemas", adiantou o médico Vinícius Martins. "É apenas uma forma de precaução para o clube e para o próprio atleta." O salário de Jardel será de R$ 60 mil mensais, com a possibilidade de um bônus, de R$ 20 mil, caso seja aprovado na fase de experiência. Neste domingo à tarde, a convite da direção do Palmeiras, Jardel estará no Morumbi, acompanhando o clássico com o Corinthians. Deve assistir a partida ao lado do presidente Mustafá Contursi. O dirigente, porém, ainda não confirmou se estará no estádio. Estréia - Agora, a diretoria palmeirense se apressa para acertar a inscrição do jogador na CBF para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (encerra-se na quinta-feira). Caso a documentação seja regulamentada logo, o atacante poderá fazer sua estréia no dia 16 de maio, diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Mesmo sem jogar, Jardel garante entrar em forma em 10 dias. E a contratação do zagueiro Gabriel, da Ponte Preta, deve ser confirmada nas próximas horas. Mesmo sem a inclusão do volante Flávio na negociação, os clubes estão perto de acerto.