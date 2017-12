Jardel já admite ficar no Galatasaray O atacante brasileiro Jardel está perdendo a esperança de deixar o Galatasaray. Depois do fracasso de sua transferência para o Porto, ele foi para a França tentar acertar com o Olympique de Marselha. Mas o negócio também não deu certo. ?Não tenho opção a não ser continuar no Galatasaray, porque parece que não há nenhum clube disposto a me contratar?, disse Jardel. ?É incrível, fiquei quatro horas esperando para conversar com os dirigentes do Olympique e no fim eles me disseram que não querem mais me contratar.? O presidente do Galatasaray, Mahmet Cansun, ainda não desistiu de se livar do atacante brasileiro. Em primeiro lugar, porque o clube precisa de dinheiro. Em segundo, porque não suporta mais os caprichos de Jardel. ?Ele é uma grande dor de cabeça, vive mudando de opinião.? Cansun afirmou que ainda há três clubes interessados no jogador, mas Jardel não leva muito a sério essa informação. ?Não acredito em mais nada.? Se ficar mesmo no clube turco, Jardel terá problemas com seus companheiros. Um titular, que não quis se identificar, afirmou que ninguém no elenco vai falar com Jardel caso ele continue em Istambul. A bronca é por causa de algumas declarações dadas pelo atacante, menosprezando o time em que jogou na temporada passada. O Olympique de Marselha esteve a ponto de fechar com Jardel pouco antes do início da Copa América, mas na hora de assinar contrato o atacante começou a fazer muitas exigências e o clube francês desistiu. Jardel voltou à carga esta semana, mas o Olympique já havia contratado o brasileiro Fernandão (ex-Goiás). Além disso, o diretor-financeiro do clube francês, Pierre Dubiton, vetou a negociação alegando que a operação estava acima do que o clube poderia gastar.