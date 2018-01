Jardel já é artilheiro em Portugal O atacante brasileiro marcou os dois últimos gols do 5 a 0 do Sporting de Lisboa sobre o Vitória Guimarães, nesta segunda-feira, e é o novo artilheiro do Campeonato Português. Com este dois gols, ele totaliza sete (média de um por rodada) e ultrapassou Fary Faye, do Beira Mar, Mantorras, do Benfica, e Leonardo, do Paços Ferreira, todos com cinco marcados. Jardel já foi artilheiro da competição nas quatro temporadas que esteve no Porto, antes de se transferir para o Galatasaray da Turquia, onde ficou apenas um ano, mas também marcou muitos gols. A goleada desta segunda-feira deixou o Sporting com 13 pontos, o mesmo que Porto e Benfica. A liderança é do Boavista, com 16. O Vitória Guimarães tem 10 pontos e é o sexto colocado. No outro jogo de fechamento da sétima rodada, o Marítimo de Funchal assumiu o quinto lugar ao vencer o Gil Vicente por 2 a 1.