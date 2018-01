Jardel: mais problemas em Portugal O atacante Jardel voltou a criar problemas em Portugal. O jogador está sendo acusado de promover um escândalo no hotel onde estava hospedado, em Lisboa, desde a noite de segunda-feira. Segundo informou o diário ?Record?, o atacante estava "visivelmente embriagado", e chegou a socar várias portas de quartos do hotel, como se estivesse procurando alguém alí hospedado. Só parou depois da intervenção do serviço de segurança. De acordo com a imprensa portuguesa, Jardel estaria no hotel em companhia de mulheres e de um amigo seu identificado apenas como Nelson. O técnico romeno Laszlo Boloni, e o fisioterapeuta do Sporting, Rodolfo Moura, foram chamados e, durante a madrugada, se deslocaram para o hotel, mas quando chegaram lá, Jardel já havia ido embora. ?Mais uma vez, Mario (Jardel) ultrapassou todos os limites?, disse Boloni, segundo o jornal. A diretoria do Sporting prometeu fazer uma investigação rigorosa ?para apurar responsabilidades?. O jogador não foi treinar hoje. Recentemente, quando ainda estava no Porto, Jardel teve muito problemas em conseqüência de um processo de separação. Depois, deixou de treinar alegando problemas psicológicos.