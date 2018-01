Jardel marca 2 na vitória do Sporting Com dois gols do brasileiro Jardel, o Sporting, campeão antecipado, derrotou o Beira-Mar, por 2 a 1, em jogo válido pela 34ª e última rodada do Campeonato Português. O Sporting completou 75 pontos, com 22 vitórias, nove empates e apenas três derrotas. Jardel marcou 42 dos 74 gols do time no campeonato. Outro destaque da rodada foi a vitória do Braga sobre o Alverca por 5 a 3. João Barata fez os cinco gols do Braga. Confira os demais resultados da rodada deste domingo: Farense 3 x 2 Gil Vicente, Vitoria Guimarães 2 x 4 União Leiria, Santa Clara 2 x 3 Belenenses, Paços Ferreira 1 x 2 Porto, Boavista 4 x 1 Vitoria Setubal, Marítimo 3 x 2 Benfica e Salgueiros 2 x 1 Varzim.