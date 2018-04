Jardel marca 3 na vitória do Sporting O atacante Jardel marcou 3 gols na vitória do Sporting sobre o Alverca neste sábado. A vitória por 3 a 1 em casa colocou o time do brasileiro na liderança do campeonato português, com 43 pontos, 4 a mais que o vice-líder Boavista. O Alverca, com o resultado de hoje, soma 19 pontos. Jardel marcou o primeiro gol aos 26 minutos do primeiro tempo, o segundo aos 5 minutos do segundo, e o terceiro, de pênalti, a 10 minutos do final da partida. Caju marcou para o Alverca. Em outros jogos realizados hoje, o Oporto venceu o Marítimo por 2 a 1, e o Vitoria Guimarães derrotou o Salgueiros por 3 a 0. A rodada deste domingo terá os seguintes jogos: União Leiria x Paços Ferreira; Beira Mar x Varzim; Gil Vicente x Santa Clara; Sporting Farense x Sporting Braga; Belenenses x Boavista e Vitoria Setúbal x Benfica.