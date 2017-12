Jardel marca dois e Sporting goleia Com dois gols do brasileiro Jardel, o Sporting goleou neste domingo o Varzim por 4 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Português. Além de fazer a sua parte, o time de Lisboa foi beneficiado pelas derrotas do Porto (2 a 0 para o Vitória de Guimarães) e do Benfica (2 a 1 para o Paços Ferreira), sábado, na abertura da 14ª rodada da competição. A vitória do Sporting sobre o lanterna Varzim foi tranqüila. Logo aos 2 minutos de partida, Quaresma fez o primeiro gol. Jardel marcou duas vezes seguida, aos 20 e 29, já garantindo o triunfo. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, João Pinto fez 4 a 0. Percebendo que a vitória estava garantida, os jogadores do Sporting pouparam-se durante a segunda etapa. Com 29 pontos, o Sporting poderia ser alcançado pelo Boavista, que enfrentaria o Marítimo neste domingo à noite. No entanto, como tem um saldo de gols bastante superior ao do concorrente (23 a 13), dificilmente perderia a primeira posição na classificação. O Porto tem 28 pontos e o Benfica, 27. A derrota para o Paços Ferreira, aliás, abriu uma pequena crise no Benfica. Isso porque o técnico Tony Ferreira criticou duramente seus jogadores. "Eles não se empenharam como deveriam. Assim, nenhuma equipe vence??, disse. Outro destaque da rodada foi a goleada aplicada pelo União de Leiria em cima do Salgueiros: 7 a 0, com quatro gols de Derley Silva. Outros resultados: Farense 2 x 2 Belenenses, Braga 3 x 2 Beira-Mar, Gil Vicente 3 x 2 Alverca e Santa Clara 1 a 0 Setúbal.