Jardel marca e Galatasaray vence O centroavante Jardel, para não perder o costume, marcou um dos gols da vitória de 2 a 1 do Galatasaray sobre o Bursaspor, neste domingo, na 20ª rodada do Campeonato Turco. Com esse resultado, o atual campeão da Uefa manteve o primeiro lugar, com 45 pontos, ao lado do Fenerbahce, que no sábado bateu o Genclerbirligi por 3 a 0. O terceiro lugar é do Besiktas, com 40 pontos, e que foi goleado pelo Rizespor por 5 a 1.