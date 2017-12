Jardel marca na vitória do Sporting Jardel marcou um dos gols na vitória do Sporting sobre o Boavista, por 2 a 1, neste sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Português. Cobrando pênalti, o atacante brasileiro abriu o placar para a sua equipe ainda no primeiro tempo. Martelinho empatou na segunda etapa, mas Cristiano Ronaldo definiu o placar aos 43 minutos. O líder Porto conseguiu um empate fora de casa, com o União Leiria, por 2 a 2, também neste sábado, e passou a ter 18 pontos. Já o Sporting está em segundo lugar, com 16. Em outro partida disputada hoje, o Benfica ficou no 1 a 1 com a Académica. No domingo, jogam Marítimo x Paços de Ferreira, Beira-Mar x Santa Clara, Nacional x Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães x Varzim. E na segunda-feira, Gil Vicente x Sporting de Braga completam a rodada.