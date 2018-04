Jardel não pára de encantar lusitanos Em Portugal, o centroavante Jardel é sinônimo de gols. Por lá, o brasileiro é ídolo. Os 151 gols marcados no Campeonato Português fazem do atacante de 28 anos um dos jogadores mais destacados no país. Até na Turquia, onde defendeu o Galatasaray na temporada passada, Jardel fez história. Nesta temporada, jogando pelo Sporting, de Lisboa, Jardel já marcou 20 gols em 15 jogos, o que lhe dá a excelente média de 1,33 gol por partida. Leia mais no Jornal da Tarde