Jardel oferece contrato de risco ao Palmeiras Jardel, atacante que pertence ao Bolton, da Inglaterra, mas que teve uma péssima passagem pelo Ancona, da Itália, no começo do ano, voltou a conversar com o Palmeiras e pode ser contratado em dois dias. A negociação com o Palmeiras sofreu sofreu uma grande reviravolta depois que o atacante propôs ao presidente Mustafá Contursi um contrato de risco. De acordo com o que foi discutido na última reunião, quarta-feira à noite, Jardel aceitou jogar os primeiros três meses por um salário relativamente baixo para o seu padrão: R$ 30 mil. Nesse período, se ele confirmar o seu histórico de goleador, o clube lhe daria um aumento salarial cujo valor dependeria do seu estado atlético e do número de gols que ele marcar com a camisa palmeirense. O atacante já havia negociado a sua transferência para o Palmeiras há duas semanas. A negociação só não avançou porque o presidente Mustafá Contursi ficou com medo de que os problemas pessoais do jogador continuassem atrapalhando a sua carreira. No último encontro, porém, Jardel deu uma demonstração de profissionalismo e humildade, dizendo que precisaria de uma chance num grande clube para se recuperar no futebol. Jardel não teve uma boa passagem nos seus dois últimos clubes. Desde que se separou da mulher, Karem, ainda em Portugal, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. No Bolton, clube que ocupa a 12ª colocação no campeonato inglês, não foi bem. Contratado em janeiro pelo Ancona, como principal esperança dos italianos, voltou a decepcionar. Saiu da cidade sem ter feito nenhum gol e passou a ser visto como acabado para o futebol. "Ele está acima do peso e não consegue mais entrar em forma", acusaram os jornais italianos. Além de Jardel, o Palmeiras ainda quer outro atacante. Fred, do América-MG, já acertou tudo com o presidente Mustafá Contursi. O problema é que o empresário do jogador foi procurado por um clube europeu, querendo o atacante. Só por isso as negociações com o Palmeiras foram interrompidas. Se a tal proposta da Europa não se confirmar, Fred deve reforçar o ataque palmeirense. O Palmeiras ainda deve anunciar amanhã a contratação do zagueiro Gabriel, da Ponte. Até terça-feira, o negócio estava 99% fechado. O 1% era o volante Flávio, que fez uma boa temporada pelo Inter de Porto Alegre, em 2003, e tinha esperanças de voltar a jogar pelo Palmeiras. Por isso, ele se negou a acertar com a Ponte. Como o clube campineiro não cederia Gabriel se não tivesse Flávio, o sucesso da negociação ficou ameaçada. Hoje, enfim, Flávio acertou com a Ponte, que deve liberar Gabriel. Animado com a chance de ver o Palmeiras fortalecido, o técnico Jair Picerni ainda espera outras contratações. Ele quer um lateral-esquerdo e um meia com poder de chegada ao ataque. Na semana passada, ele deu ao presidente Mustafá Contursi uma lista com oito nomes. Dois deles eram o lateral-esquerdo Adriano e o meia/atacante Aristzábal, do Coritiba. Mas nenhum deles aceitou a proposta do Palmeiras.