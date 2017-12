Jardel pode jogar no Parma O atacante Jardel deverá trocar a equipe turca do Galatasaray pelo Parma, da Itália. Os dirigentes turcos garantem que o Parma estaria disposto a pagar US$ 4 milhões pelo passe do brasileiro, além do passe do jogador camaronês Patrick Mboma. Galatasaray e Parma dizem que têm tudo acertado, resta agora, um acordo entre o clube italiano e o jogador. Mboma também ainda não disse se aceita se transferir para a equipe de Istambul.