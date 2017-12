Jardel próximo do Monaco, diz jornal O atacante Jardel, do Galatasaray, deve defender o Monaco no segundo semestre, publica nesta terça-feira o jornal ?Le Parisien?. Segundo o diário, dirigentes do Monaco vão se encontrar nesta quarta-feira com representantes do time turco para acertarem a transação, que envolveria dois jogadores do time francês e mais a quantia de US$ 7 milhões. O reforço seria uma das tentativas do técnico Didier Deschamps de salvar o Monaco, último colocado no Campeonato Francês. O jogador brasileiro esteve perto de acertar, ainda este ano, com o Hamburgo, o Olympique de Marselha e o Porto, mas em nenhuma delas houve acordo entre as partes.