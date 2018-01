Jardel quer estrear logo no Ancona Jardel desembarcou animado na Itália e pretende estrear no Ancona no fim de semana. O centroavante brasileiro apresentou-se a seu novo clube nesta segunda-feira, garante que treina a partir de terça e se considera em condições de enfrentar o Milan, na próxima rodada do Campeonato Italiano. ?Estou feliz por finalmente jogar na Itália?, declarou o atacante de 30 anos, cedido por empréstimo pelo Bolton até o final da temporada. ?Muito tempo atrás, houve sondagem do Milan. Mas não evoluiu porque faltou a determinação que o Ancona mostrou agora.? Jardel voltou hoje mesmo para a Inglaterra, para buscar a família e providenciar a mudança. Mas garantiu que volta em tempo de participar do treino desta terça-feira. Além disso, prometeu gols. ?Não sou um Ronaldo?, adiantou. ?Mas sou um ?animal? na área. Lá não há ninguém como eu.? Jardel teve fase excelente pelo Porto, assim que saiu do Grêmio, na metade dos anos 90. Os gols que marcou o levaram a ser chuteira de ouro (principal goleador europeu) em 98 e 99. Mais recentemente perambulou por Galatasaray (Turquia), Sporting (Portugal) e Bolton. Sua missão é a de salvar o Ancona do rebaixamento. O time tem 5 pontos, está em último lugar e até agora não venceu nenhuma das 17 partidas que disputou. O Ancona confirmou também mais três reforços: Dino Baggio (ex-Torino, Lazio, Inter e Juventus) veio do Blackburn Rovers (Inglaterra) por empréstimo, assim como Corrado Grabbi. Além deles, se apresenta Luigi Sartor, ex-zagueiro da Roma. As contratações foram acertadas nos últimos dias, pois o clube se aproveitou da brecha aberta pelo mercado de inverno.