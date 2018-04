Jardel quer jogar contra Arábia O atacante Jardel, do Sporting de Lisboa, tem esperanças de vestir a camisa da seleção brasileira no amistoso contra a Arábia Saudita, no dia 6 de fevereiro. Em declaração ao jornal português Record, Jardel admite até não disputar a semifinal da Copa Portugal, no mesmo dia do amistoso, para jogar pelo Brasil. ?Tenho muita confiança em mim?, disse o jogador.