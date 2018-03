Jardel retorna a Portugal O atacante brasileiro do Lisboa, Mário Jardel, o ?Super Mário?, como é apelidado pela crônica local, reapresentou-se nesta quarta ao seu clube. O jogador esteve em Fortaleza, no Brasil, para resolver problemas familiares. Ele está se divorciando de sua esposa Karen. ?Venho com a cabeça limpa e disposto a marcar gols, que é o que sei fazer de melhor?, disse ao desembarcar. O atacante deve ter de retornar em breve ao Brasil para uma nova audiência do processo de divórcio. Seu advogado disse que os dirigentes do clube devem compreender ?a separação entre o jogador e o cidadão?. O jurista disse que pretende conciliar as próximas audiências aos compromissos do Sporting para que Jardel não fique ausente de nenhuma partida.