Jardel se machuca e pode ser dispensado na Austrália

O atacante brasileiro Jardel, atualmente no Newcastle Jets, da Austrália, machucou-se em uma partida da Primeira Divisão local e pode ser dispensado por seu atual clube. Poucos minutos antes do fim do primeiro tempo da partida contra o Queensland Roar, Jardel torceu um tornozelo e teve de ser substituído. O brasileiro, que recebe cerca de 10 mil dólares australianos por semana (cerca de R$ 15 mil), pode ter de deixar o clube, já que a continuação de seu contrato com o Newcastle Jets depende da aprovação do presidente e o técnico da equipe, uma decisão que deve ser anunciada nos próximos dias. Jardel não satisfez às expectativas e sua forma física esta abaixo da esperada. Além disso, sua contratação foi baseada em sua fama de goleador, mas até o momento ele não balançou as redes por seu novo clube. Após a realização de 15 rodadas, o Newcastle Jets ocupa a quarta colocação do Campeonato Australiano, com 22 pontos, cinco a menos que o líder Central Coast.