Jardel sofre acidente e é internado O atacante cearense Jardel, ex-Seleção Brasileira e que joga no Sporting Lisboa (Portugal) está internado no Hospital Monte Klinikum desde as primeiras horas desta sexta-feira. (27). Jardel, segundo seu irmão, Júlio, através de uma nota, machucou o joelho e sofreu arranhões, quando fazia exercícios físicos em sua mansão no bairro Dunas, área nobre de Fortaleza. Uma enfermeira, que não quis se identificar, revelou que o jogador está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ela não revelou o que houve com Jardel. A direção do Hospital não havia divulgado nenhum boletim médico até o final da tarde desta sexta. A assessora de marketing do Monte Klinikum, Kezya Diniz informou apenas que não há previsão de alta do atacante. Jardel está em Fortaleza, onde passou o Natal e deveria voltar neste sábado para Portugal, onde se reapresentaria ao Sporting. Eis a integra da nota do irmão de Jardel, Júlio, divulgada no final da tarde: "Encontra-se internado neste Hospital (Monte Klinikum) um paciente (MJAR) sob cuidados médicos em função de um acidente ocorrido à beira da piscina de sua casa em Fortaleza, machucando seu joelho e sofrendo arranhões, após uma seção de exercícios físicos, horas antes do seu retorno a Lisboa. Mais informações serão divulgadas amanhã (28) às 10 horas - Júlio Ribeiro - parente".