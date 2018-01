Jardel troca Newell?s pelo Alavés O atacante brasileiro Jardel assinou nesta sexta-feira contrato com o Alavés, embora ainda esteja preso à sua última equipe, o Newell´s Old Boys, da Argentina. O artilheiro, de 31 anos, tem contrato com o Newell?s até 30 de junho, mas deve denunciar o clube à Fifa por atraso no pagamento de salários. Jardel quase não entrou em campo nos últimos 6 meses em que esteve na Argentina.