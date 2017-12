Jardel vai jogar na Inglaterra O atacante brasileiro Jardel foi apresentado nesta quarta-feira como o mais novo reforço da equipe inglesa do Bolton. O jogador, que deverá ser submetido ainda hoje a exames médicos, deverá assinar contrato de dois anos de duração. Jardel, que estava no Sporting de Lisboa, poderá estrear já no sábado, contra o Manchester United, em Old Trafford, na abertura do campeonato inglês. ?Esta é a oportunidade de ressuscitar minha carreira?, disse Jardel à página do Bolton na internet. ?Eu sei fazer gols e quero ser herói em Bolton e triunfar na Liga?, acrescentou ele. Antes de defender o Sporting, Jardel virou herói em outro clube português, o Porto - onde marcou nada menos que 150 gols em 146 jogos.