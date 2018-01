Jardel volta a Portugal para exames O atacante Jardel voltou nesta terça-feira para Portugal, mas não deu declarações à imprensa. Ele está em Lisboa para realizar exames e assim, poder saber se continuará de licença médica. O jogador brasileiro, que teve seu contrato rescindido pelo Sporting, alegou problemas psicológicos, por conta da sua separação com Karen Ribeiro, para não se apresentar à equipe portuguesa nesta temporada. A licença médica de Jardel acabou no último domingo. Mas a direção do Sporting já tinha perdido a paciência com o brasileiro no começo do mês, quando suspendeu seu contrato e o pagamento de salários, alegando que ele não teria comparecido nas três vezes que foi convocado a ser examinado pelos médicos do clube. Jardel ainda não jogou nesta temporada européia. Assim que voltou das férias, conseguiu a licença médica no dia 26 de julho, alegando depressão, e está há um mês em Fortaleza. Como ele mesmo disse que não deseja continuar no Sporting, a imprensa portuguesa especula que o brasileiro esteja negociando com outro clube. Mas também não está descartada a hipótese dele entrar num acordo e ficar na equipe de Lisboa.