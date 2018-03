Jardine poupa trio titular no São Paulo e relaciona jovem Liziero contra Red Bull

Após uma semana turbulenta por conta da derrota no clássico para o Palmeiras, que culminou com a demissão do técnico Dorival Júnior, o São Paulo está pronto para enfrentar o Red Bull Brasil neste domingo, no Morumbi, pela última rodada da fase inicial do Campeonato Paulista.

O técnico interino André Jardine, que foi recém-promovido para o time principal do São Paulo como auxiliar técnico e em quem a torcida confia pela passagem vitoriosa nas categorias de base, definiu a lista de relacionados do São Paulo com 23 jogadores.

A grande novidade na lista é o jovem lateral-esquerdo Liziero, que foi promovido ao elenco principal na última sexta-feira. Relacionado pela primeira vez com o elenco principal neste ano, o jovem já havia integrado a lista de relacionados nas partidas contra Coritiba e Bahia, nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro de 2017, mas não chegou a entrar em campo.

Jucilei, Sidão, Reinaldo e Edimar estão machucados e desfalcam o time da capital paulista, que já está classificado para as quartas de final. Morato e Anderson Martins ainda aprimoram a forma física após se recuperarem de lesão e também não vão para o jogo. Dos considerados titulares, Militão, Hudson e Cueva serão poupados.

O clube do Morumbi tem 14 pontos, está na ponta do Grupo B, e enfrentará o São Caetano, que também tem 14 pontos, nas quartas de final. Resta saber quem terminará a primeira fase na liderança da chave e, assim, fará o jogo de volta do mata-mata em casa.

Confira a lista com os atletas relacionados no São Paulo:

Goleiros: Jean e Lucas Perri.

Laterais: Bruno, Liziero e Júnior Tavares.

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Paulo Henrique, Pedro e Petros.

Meias: Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia.

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Bissoli, Paulinho e Tréllez.