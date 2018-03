Jardine revela 'sugestões' de Aguirre para vitória do São Paulo sobre o Red Bull

O técnico interino André Jardine disse após a vitória de virada por 3 a 1 do São Paulo sobre o Red Bull que o time veio a campo já com sugestões do novo técnico Diego Aguirre, que assume o posto nesta segunda-feira. O triunfo no Morumbi garantiu o primeiro lugar do time tricolor no Grupo B do Paulistão e foi o primeiro jogo depois da demissão de Dorival Junior.

O time entrou em campo com oito novidades e três titulares não foram nem relacionados (casos de Cueva, Militão e Hudson). De acordo com Jardine, foi um pedido de Aguirre poupar algumas peças. O novo treinador também concordou com a estratégia adotada pelo interino.

"Foi um pedido especial dele para poupar alguns jogadores com desgaste maior", disse. "A saída do Rodrigo Caio de última hora foi sugestão dele porque queríamos um jogador descansado. Ele também pediu para ver o Diego Souza e o Caíque. No mais, na verdade, concordou com a maneira que estávamos pensando o jogo."

Para Jardine, o triunfo foi positivo também pelas experiências no time, como Diego Souza atuando no meio, e Nenê saindo pela direita. "Já com a presença do Aguirre dando suas opiniões, escalamos a equipe. Corríamos o risco de não dar tão certo, com vários jogadores sem ritmo de jogo. Mas foi positivo, e no segundo tempo o time ficou um pouco mais encaixado, um pouco mais envolvente."

Com a chegada de Aguirre, Jardine passa a integrar sua comissão técnica como auxiliar permanente. Nesta segunda, o uruguaio será apresentado oficialmente e começa seu trabalho. Apesar disso, ainda há possibilidade de que Jardine comande a equipe na quarta, contra o CRB, Maceió, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

"O Aguirre vai encontrar um grupo muito motivado. Um grupo que quer ganhar e está disposto a ajudar o novo treinador", disse Jardine. "Me identifico bastante com as ideias do Aguirre. Ele foi o responsável por lançar jogadores no Inter que jogaram comigo no sub-20. Me identifico muito com a gestão, oportuniza jogos para todos os atletas. E acho que isso é a melhor maneira de se conduzir."