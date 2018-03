Jaú animada para ver XV e São José Há muito tempo a cidade de Jaú não se animava tanto com o time profissional da cidade, o XV de Novembro. Mas a grande campanha no Campeonato Paulista da Série A3 pode levar perto de cinco mil torcedores, neste sábado à noite, quando o time quinzista defenderá a liderança do Grupo 4 diante do São José. O jogo começa às 19 horas e com transmissão, ao vivo, da Rede Vida de Televisão. Válido pela segunda rodada da segunda fase, o XV de Jaú entra em campo credenciado pela vitória, fora de casa, sobre o Rio Claro, por 1 a 0. O São José, em casa, perdeu para o Grêmio Barueri, por 2 a 0, buscando, portanto, a reabilitação. No domingo serão realizados dois jogos. Às 10 horas, pelo Grupo 3, o Palmeiras B vai receber, no Palestra Itália, o Atlético Monte Azul, enquanto às 15 horas, o Grêmio Barueri jogará em casa diante do Rio Claro. Nesta fase, os oito classificados estão divididos em dois grupos. Ele se enfrentam entre si, em turno e returno, com os dois primeiros colocados garantindo o acesso para a Série A-2 em 2006. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada.