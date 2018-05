Javi Martínez desfalca Bayern de Munique por quatro semanas

O técnico Pep Guardiola terá que lidar com mais um desfalque para armar o Bayern de Munique nas próximas partidas. O volante Javi Martínez sofreu uma lesão no joelho, precisou ser submetido a uma cirurgia no local e ficará afastado do futebol por cerca de quatro semanas, conforme informou o clube nesta terça-feira.

De acordo com comunicado divulgado pelo Bayern, Martínez teve confirmado o diagnóstico de um pequeno problema no menisco de seu joelho esquerdo. Os especialistas do clube acharam melhor que ele fosse submetido a cirurgia, o que aconteceu nesta terça. Ainda segundo a nota, o procedimento foi realizado com sucesso.

Apesar de ser volante de formação, Javi Martínez representará mais um sério problema para a defesa do Bayern, uma vez que vinha atuando como zagueiro na maioria de suas aparições em campo, em meio ao ofensivo esquema armado por Guardiola. Para o setor, treinador já não contava com Boateng, fora por três meses, e Benatia, que ainda se recupera de lesão muscular.

O único nome disponível para a zaga, então, era Holger Badstuber, mas o Bayern foi ao mercado no último dia da janela de transferências para reforçar o setor. Contratou de forma emergencial o zagueiro Serdar Tasci, ex-Stuttgart e Spartak Moscou, que assinou empréstimo até o fim da atual temporada.