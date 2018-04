Javier Aguirre nega envolvimento em escândalo

O técnico do Japão, Javier Aguirre, negou ter qualquer envolvimento com as suspeitas de manipulação de resultados no futebol espanhol, neste sábado. O nome do mexicano foi citado entre 41 nomes investigados por um procurador da Espanha recentemente. As suspeitas recaem sobre os resultados do Campeonato Espanhol da temporada 2010/2011.

No fim daquele torneio, o Real Zaragoza derrotou o Levante por 2 a 1, na última rodada, e escapou da degola. Somente este resultado salvaria o Zaragoza, então comandado pelo treinador mexicano.

"Eu trabalhei na Espanha por 12 anos e nunca fiz nada de antiético ou não profissional", defendeu-se Aguirre. "Tenho 39 anos no futebol profissional e nunca tive qualquer mancha na minha carreira. Podem ter certeza disso", declarou.

Aguirre acalmou os torcedores da seleção japonesa e disse que a investigação não trará prejuízos para a equipe. "Eu gostaria de dizer aos nossos torcedores para manter a calma durante a investigação", declarou o treinador, que prepara a equipe para a Copa da Ásia, em janeiro. "Precisamos de seu apoio para levar o título da Copa da Ásia. Vou estar concentrado e preparando a equipe do Japão para ganhá-la."