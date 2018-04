Javier Zanetti sofre grave lesão e pode parar de jogar

Zanetti sofreu a contusão logo aos 17 minutos, após um choque com Salvatore Aronica, do Palermo, em jogo que a Inter de Milão perdeu por 1 a 0 fora de casa. Ele deixou o campo de maca, com expressão de muita dor. E, após o exame realizado neste domingo mesmo, o clube confirmou a grave lesão no tendão, sem dar, no entanto, maiores detalhes. O prazo de recuperação para esses casos varia de seis a nove meses.

Capitão da Inter de Milão, Zanetti coleciona inúmeros títulos nesta longa trajetória pelo clube - antes, jogou apenas no Talleres e no Banfield, ambos da Argentina -, incluindo cinco do Campeonato Italiano e um da Liga dos Campeões da Europa. Ele também jogou por muitos anos na seleção da Argentina, sempre com papel de destaque. Agora, enfrenta uma lesão que pode antecipar o final da sua carreira.