Jayme de Almeida escala time reserva na estreia do Flamengo

RIO - O técnico Jayme de Almeida resolveu escalar o time reserva na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Audax, no Maracanã. Enquanto isso, os titulares vão alongar um pouco mais a preparação na pré-temporada, para que estejam em boas condições físicas quando começar a Libertadores - a participação flamenguista será aberta no dia 12 de fevereiro.

Assim, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Audax tem Paulo Victor; Digão, Welinton, Frauches e João Paulo; Cáceres, Val, Mattheus e Gabriel; Negueba e Nixon. Apesar de ser o time reserva, Jayme de Almeida tratou de dizer que tem confiança nos jogadores que vão jogar neste domingo. "Confio muito nos meninos", avisou o treinador.

Jayme de Almeida também já adiantou que pretende escalar os titulares a partir da terceira rodada do Campeonato Carioca, no dia 25 de janeiro, contra o Duque de Caxias, no Maracanã - assim, o time reserva deve ter outra oportunidade de jogar diante do Volta Redonda, na quarta-feira. E ainda descartou qualquer menosprezo à competição estadual, ressaltando que a disputa "começa muito cedo", o que provoca situações como essa para não atrapalhar a pré-temporada da equipe.

Nos próximos dias, Jayme de Almeida também poderá contar com mais um reforço no elenco: o meia argentino Lucas Mugni, de apenas 22 anos. O Flamengo pagou quase R$ 3 milhões para tirar o jovem jogador do Colón, da Argentina, e já assinou um contrato de quatro temporadas com ele.