Jayme de Almeida vê 'fim melancólico' após Fla sofrer 19ª derrota no Brasileirão

O treinador lamentou a queda de rendimento do time no segundo turno do Brasileirão, depois de a equipe ter chegado a figurar entre os quatro primeiros colocados após uma sequência de seis vitórias consecutivas.

"Esse ano foi um grande aprendizado. O Flamengo teve tudo para ficar nos primeiros lugares, mas acabamos terminando de forma melancólica... No esporte, a derrota é para tentar crescer e melhorar. Fizemos seis jogos muito bons, mas deixamos escapar e, a partir do Coritiba, nosso time ficou muito instável e terminou de uma forma que ninguém esperava. Estávamos acreditando muito, a torcida estava acreditando muito. Deixamos escapar", lamentou o comandante, em entrevista coletiva, na qual enfatizou:

"É na derrota que se aprende".

Sem poder contar com Guerrero e Ederson, Jayme ainda viu o atacante Emerson precisar deixar o jogo já no primeiro tempo por causa de dores na panturrilha. E o treinador também reconheceu que sua equipe não fez uma boa partida, mesmo atuando em casa, onde acabou amargando um gol sofrido no finalzinho do confronto.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O Palmeiras começou melhor. Só fomos acertar a marcação no fim. Estávamos bem no jogo e valia pela colocação. O Palmeiras fez um gol quando bobeamos, mas o jogo estava parelho. Tomamos aquele gol e deu uma desanimada. Veio o empate e o jogo caiu muito no final. Tínhamos quase certeza que acabaria empatado. Infelizmente, mais uma vez não acertamos, e o gol (palmeirense) saiu aos 45 minutos", analisou.

Com a nova derrota, o Flamengo terminou o Brasileirão na 12ª posição, com 49 pontos, depois de ter chegado à rodada final da competição sem nenhum objetivo a buscar.