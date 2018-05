Jayme de Almeyda lamenta saída de Elano e critica Flamengo 'louco'

RIO - O técnico Jayme de Almeida lamentou a forma com a qual o Flamengo jogou na partida da última quarta-feira à noite, no Maracanã, onde caiu por 3 a 2 diante do León, aos olhos de mais de 60 mil torcedores, no Maracanã, e foi eliminado da Copa Libertadores. O treinador lamentou o fato de que o time não soube atuar com calma e foi afoito depois de ter perdido o Elano já aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o experiente meia saiu de campo com dores musculares e deu lugar a Gabriel.

Para o comandante, a equipe flamenguista foi infeliz ao acelerar demais o jogo e jogar de "maneira louca". "Ficaram três garotos em campo que são muito rápidos, o Elano saiu e estávamos contando com ele, jogador de experiência, que jogou Copa do Mundo, de seleção brasileira, pra dar uma tranquilizada ali naquela correria que a gente tem muito ali com Gabriel, Paulinho e Everton", disse Jayme.

Em seguida, o treinador reconheceu que não conseguiu ter sucesso ao clamar aos seus jogadores na beira do campo para que atuassem de forma inteligente, cadenciando a partida e esperando o momento certo de atacar e de se defender.

"Infelizmente ele (Elano) saiu e o problema é que no segundo tempo nosso time saiu muito acelerado pra quer matar o jogo. Em uma cabeçada do Gabriel a gente quase fez 3 a 2 e ali a torcida foi junto com o time. E eu fiquei pedindo calma, pedindo para que a gente não jogasse daquela maneira louca, e não tínhamos aquela posse de bola para que a gente agrupasse e atacasse com qualidade", lamentou.

Jayme também exibiu abatimento com a eliminação na Libertadores, mas enfatizou que é preciso seguir em frente e começar a foca o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Vasco, no Maracanã.

"Saímos daqui com o coração partido. Vai ser duro para dormir. Estamos tristes, mas temos a confiança de que esse grupo vai dar a volta por cima. Vamos decidir um título e queremos dar alegria aos torcedores. Podemos disputar de igual para igual com o Vasco no domingo", projetou, em entrevista coletiva.