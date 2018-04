Jayme elogia Everton: 'Ele vai ajudar muito o Fla'

RIO - Primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2014, o meia Everton arrancou elogios do técnico Jayme Almeida. Na primeira entrevista coletiva do ano, o treinador se disse contente com a chegada do jogador, que ajudou o Atlético Paranaense a conquistar uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.

"Falava-se muito dos atacantes e do Paulo Baier, mas toda vez que via o Atlético-PR jogar, tinha um formiguinha, que ia de um lado para o outro, fazendo a ligação do meio com o ataque, e ainda colaborava na marcação. Ele vai nos ajudar muito", elogiou Jayme.

Além de Everton, o Flamengo já acertou com o volante Feijão, que chega do Bahia, o meia Elano, que estava no Grêmio, e deve receber no sábado o zagueiro equatoriano Frickson Erazo, do Barcelona de Guayaquil. Alecsandro, que rescindiu com o Atlético Mineiro, deve chegar para o ataque.

Otimista, Jayme promete o Flamengo disputando títulos. "Claro que todos falam da Libertadores, mas tem o Carioca, uma competição que tem muito a ver com a história do Flamengo. O clube não pode abrir mão de nenhuma delas e deve tentar vencer todas. Vamos brigar pelos títulos", disse.